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18:15, 25 мая 2023Среда обитания

Звезда сериала «Молодежка» остался без квартиры и сбережений после развода

Российский актер Михаил Гаврилов рассказал, что остался без квартиры после развода

Кадр: сериал «Молодежка»

Российский актер, звезда сериала «Молодежка» Михаил Гаврилов в интервью Starhit рассказал, что после развода с актрисой Анной Носатовой остался без квартиры и сбережений.

Актер отметил, что тяжело переживал развод и судился с бывшей супругой в течение двух лет. «Лишился абсолютно всего. Это и квартира на Таганке, и все сбережения, на меня упали какие-то не мои долги. Словом, мы судились два года, и в итоге я начал жить с нуля», — рассказал Гаврилов.

В браке с Носатовой у актера родился сын, однако на данный момент Гаврилов не уверен, что является биологическим отцом ребенка. В ближайшее время он планирует сделать тест на отцовство и хочет вернуть имущество, если подтвердится, что ребенок не его.

Ранее актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина рассказала, что ее первый супруг отобрал у нее жилье.

Нина Ташевская
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