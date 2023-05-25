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14:14, 25 мая 2023Россия

Госдума расширила действие статьи о наказании за экстремистские материалы

Госдума расширила список экстремистских материалов, которые наказываются штрафом

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект, который расширяет список экстремистских материалов, производство и распространение которых наказывается штрафом. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект расширяет действие статьи 20.29 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент устанавливает ответственность только за распространение экстремистских материалов, включенных в федеральный список. Теперь наказание будет грозить в том числе и за материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».

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Константин Лысяков
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