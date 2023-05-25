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16:56, 26 мая 2023Наука и техника

Употребление винограда изменило микробиом кишечника

Scientific Reports: употребление трех порций винограда в день улучшает здоровье кишечника

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Ученые из Университета Западной Новой Англии обнаружили, что употребление винограда изменяет микробиом кишечника, улучшая здоровье. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования авторы сосредоточились на влиянии винограда на микробиом кишечника. Известно, что в этом органе находятся миллиарды микроорганизмов, воздействующих на общее состояние здоровья. На протяжении восьми недель специалисты анализировали состав микробиома у 29 мужчин (возраст 24-55 лет) и женщин (возраст 29-53 года). Участников попросили на две недели ограничить свой рацион, затем две недели употреблять виноград (эквивалентно трем порциям ягоды в день), а после чего снова не употреблять его.

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Анализ показал, что количество бактерий в кишечнике, уровень ферментов и биологические пути после употребления винограда изменились, и это положительно сказалось на состоянии сердца, толстой кишки, мозга, кожи и общих показателях здоровья.

В частности, на 30-й день эксперимента (после употребления винограда) уровень Streptococcus thermophiles — пробиотика, вырабатывающего молочную кислоту в кишечнике, был повышен. При этом количество бактерий Holdemania было снижено, как это происходит у тех, кто придерживается вегетарианской диеты. При сравнении 30-дневного периода с 60-дневным было отмечено последовательное увеличение численности организмов, связанных с выработкой метаболитов.

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Елена Апазиди
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