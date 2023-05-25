Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:37, 25 мая 2023Экономика

Брюсселю указали на неспособность отстаивать экономические интересы Европы

Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюссель не может отстаивать экономические интересы Европы
Петер Сиярто

Петер Сиярто. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Европа нуждается в определенных экономических правилах, которые позволят европейским компаниям получить преимущество. При этом он подчеркнул, что Брюссель в настоящее время не способен отстаивать европейские интересы, сообщает РИА Новости.

«Американцы не предприняли никаких шагов назад относительно тех мер закона по снижению инфляции, которые однозначно негативно дискриминируют европейские предприятия», — заявил он.

Глава венгерского МИД выразил уверенность в том, что это было сделано намеренно, чтобы у американских предприятий было преимущество по сравнению с европейскими. Он также отметил, что не стоит рассчитывать на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправиться в Вашингтон и добьется пересмотра данного закона.

Ранее стало известно, что Евросоюз сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния на экономику украинского конфликта, диверсификации поставок и значительного снижения потребления газа на фоне санкционного давления на Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов
Медведев предрек Украине исчезновение
Бетербиев раскрыл подробности поединка с британским боксером
Брюсселю указали на неспособность отстаивать экономические интересы Европы
Американский генерал заявил об угрозе для армии из-за дефолта
Тиктокерша придумала «итальянский» рецепт для микроволновки
Глава Минобороны Польши отказался объяснять депутатам инцидент с ракетой
Путин высказался о разблокировке транспортного сообщения в Нагорном Карабахе
Пентагон призвал не считать истребители F-16 «волшебным оружием»
В Пентагоне усомнились в скором возвращении Украиной всех утраченных территорий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.