Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюссель не может отстаивать экономические интересы Европы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Европа нуждается в определенных экономических правилах, которые позволят европейским компаниям получить преимущество. При этом он подчеркнул, что Брюссель в настоящее время не способен отстаивать европейские интересы, сообщает РИА Новости.

«Американцы не предприняли никаких шагов назад относительно тех мер закона по снижению инфляции, которые однозначно негативно дискриминируют европейские предприятия», — заявил он.

Глава венгерского МИД выразил уверенность в том, что это было сделано намеренно, чтобы у американских предприятий было преимущество по сравнению с европейскими. Он также отметил, что не стоит рассчитывать на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправиться в Вашингтон и добьется пересмотра данного закона.

Ранее стало известно, что Евросоюз сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния на экономику украинского конфликта, диверсификации поставок и значительного снижения потребления газа на фоне санкционного давления на Россию.