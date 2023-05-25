В США мужчина опоздал в магазин, купил лотерейный билет в новом месте и сорвал джекпот

56-летний житель штата Мичиган, США, не успел зайти в магазин до закрытия, в котором регулярно покупал лотерейные билеты, приобрел билет в новом месте и сорвал джекпот. О том, как опоздание принесло мужчине состояние, сообщает Michigan Lottery Connect.

Мужчина рассказал, что всегда покупает лотерейные билеты у одного и того же продавца. Однажды он опоздал в магазин, где тот работает, поэтому купил билет моментальной лотереи в другом месте. Когда мужчина проверил билет, то узнал, что сорвал куш в размере двух миллионов долларов (160,3 миллиона рублей).

По словам победителя, он не мог поверить, что стал обладателем крупного денежного приза. «Я играю в лотерею уже давно, поэтому выиграть крупную сумму — это потрясающее ощущение. Выигрыш действительно меняет жизнь», — утверждает он.

Мужчина мог получить сумму в виде 30 равных денежных призов, выплаченных через определенные промежутки времени, однако решил получить единовременную выплату в размере 1,3 миллиона долларов (104 миллиона рублей). Победитель планирует потратить деньги на погашение ипотеки за дом и материально помочь своей семье.

Ранее сообщалось, что 63-летний буддийский монах из Таиланда выиграл шесть миллионов бат в лотерею. По словам монаха, в своих молитвах он просил Будду послать ему денег на ремонт старого полуразрушенного храма.

