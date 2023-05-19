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16:00, 19 мая 2023Из жизни

Монах попросил у Будды денег на ремонт храма и сорвал куш в лотерею

The Thaiger: в Таиланде буддийский монах помолился и выиграл шесть миллионов бат в лотерею

Кадр: The Thaiger

63-летний буддийский монах Пхра Аджан Прафас, служащий в храме в провинции Накхонратчасима, Таиланд, выиграл шесть миллионов бат (14,1 миллиона рублей) в лотерею. Об этом сообщает The Thaiger.

По словам монаха, в своих молитвах он просил Будду послать ему денег на ремонт старого полуразрушенного храма. Спустя некоторое время в храм приехал торговец, у которого Прафас купил лотерейный билет. Монах утверждает, что без долгих раздумий выбрал билет с номером 132903.

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Вскоре Прафас узнал, что стал победителем и сорвал куш в размере шести миллионов бат (14,1 миллиона рублей). Он считает, что выиграл денежный приз благодаря своим заслугам. Монах говорит, что все время проводит в одиночестве, подметает пол и кормит собак и кошек в храме. По его словам, он никогда никому не мешает и никого не беспокоит. Выигранные деньги Прафас, как и планировал, потратит на ремонт храма.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилая женщина, живущая в трейлере, приняла участие в лотерее и выиграла роскошный дом на корнуолльском побережье. Победительница уже получила ключи от новой недвижимости.

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Алиса Удовик
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