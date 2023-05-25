Психолог оценила инициативу Госдумы о введении обязательного общественно-полезного труда для детей

Психолог Кузнецова: общественно-полезный труд развивает у детей чувство ответственности

Общественно-полезный труд развивает чувство ответственности, однако может вызвать и протест со стороны детей, говорит психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила перспективы влияния на школьников обязательного участия в общественных делах.

24 мая в Госдуму внесли закон об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. Инициаторы предлагают в рамках проекта изменить понятие «воспитание» и дополнить его элементом, формирующим у детей и подростков ответственное отношение к труду. Также в пояснительной записке предложили исключить из закона пункт об обязательном согласии ребенка и его родителей или опекунов на обучение труду, не предусмотренному образовательной программой.

Психолог Кузнецова в комментарии «Ленте.ру» отметила, что подобная инициатива может двояко сказаться на формировании личности детей. По ее словам, общественно-полезный труд развивает в детях чувство ответственности.

Многие родители оберегают своих детей от «лишних» обязанностей. Тем не менее для личностного роста важно расширение зоны ответственности, так развивается самосознание, осознание себя как участника социальных отношений Юлия Кузнецова психолог

Общественно-полезный труд предполагает заботу о пространстве, в котором находится человек. Таким образом ребенок может почувствовать, что способен оказывать влияние на окружающую среду, сделать ее лучше, продолжила Кузнецова.

Кроме того, по ее словам, труд укрепляет отношения в коллективе. Когда люди объединены общим делом, им приходится учиться договариваться, распределять обязанности между собой, продолжила психолог. Все это важные навыки для построения отношений в будущем в других коллективах.

Среди недостатков инициативы можно выделить элемент принуждения. Некоторыми детьми и их родителями обязательность общественного труда может восприниматься как нечто насильственное, подавляющее личность, лишающее ее права на выбор. Минимизировать этот эффект можно, создав соответствующую мотивацию: прояснив, для чего именно это делается Юлия Кузнецова психолог

Также обязательное участие в общественных делах увеличивает риск протестного поведения, предупредила Кузнецова. Особенно это касается тех, кто только вступил в подростковый возраст. В этот период протестное поведение является естественной реакцией, позволяющей отстоять свои границы, а насильственное подавление этих границ может вызвать еще большее сопротивление, что повлияет на отношения в школьном коллективе.

Ранее о необходимости привлечения к общественно-полезному труду школьников заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, приучать детей, что во взрослой жизни кто-то будет их «обслуживать», неправильно, поэтому необходимо прививать детям любовь к труду.