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20:06, 25 мая 2023Силовые структуры

Полиция начала проверку информации о краже телефонов у военного атташе Турции

В Москве полиция начала проверку информации о краже телефонов у военного атташе Турции

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве полиция начала проверку информации о краже двух мобильных телефонов у военного атташе Турции Тугбы Пехливан в метро. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РБК.

Кража, по поступившим данным, была совершена 22 мая на входе на станцию метро «Киевская». Неизвестные вытащили смартфоны iPhone 14 MAX и iPhone 7+ из бокового кармана куртки Пехливан. Их стоимость потерпевшая оценила в 160 тысяч рублей.

Правоохранители опросили атташе, составили ориентировку, осмотрели место происшествия, а также запросили видео с камер наблюдения станции. Сообщается, что на телефонах могла быть служебная информация, в том числе секретная.

В посольстве Турции информацию о краже телефонов Пехливан опровергли.

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Илона Палей
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