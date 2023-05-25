Полиция начала проверку информации о краже телефонов у военного атташе Турции

В Москве полиция начала проверку информации о краже телефонов у военного атташе Турции

В Москве полиция начала проверку информации о краже двух мобильных телефонов у военного атташе Турции Тугбы Пехливан в метро. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РБК.

Кража, по поступившим данным, была совершена 22 мая на входе на станцию метро «Киевская». Неизвестные вытащили смартфоны iPhone 14 MAX и iPhone 7+ из бокового кармана куртки Пехливан. Их стоимость потерпевшая оценила в 160 тысяч рублей.

Правоохранители опросили атташе, составили ориентировку, осмотрели место происшествия, а также запросили видео с камер наблюдения станции. Сообщается, что на телефонах могла быть служебная информация, в том числе секретная.

В посольстве Турции информацию о краже телефонов Пехливан опровергли.