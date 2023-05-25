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12:22, 25 мая 2023Путешествия

Туристка чудом выжила после нападения двухметрового крокодила в Австралии

Daily Mail: в Западной Австралии двухметровый крокодил укусил купавшуюся в ручье туристку

Фото: Vladimir Haltakov / Unsplash

В Западной Австралии решившая искупаться в ручье туристка столкнулась с двухметровым морским крокодилом и чудом смогла выжить. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в регионе Кимберли, недалеко от залива Гамбут. Женщина получила легкие травмы после укуса. Спасатели оказали ей необходимую помощь на месте происшествия и отвезли в больницу для дальнейшего лечения.

Как сообщают правоохранители, в месте, где на туристку напала рептилия, не были установлены предупредительные знаки. Уточняется, что после крупных наводнений в Австралии крокодилы перебрались в районы, где прежде не обитали.

Ранее туристка из Великобритании, выжившая после нападения крокодила во время рафтинга в Замбии, вернулась в Африку, чтобы отблагодарить местных жителей, спавших ей жизнь. Во время сплава на девушку напал трехметровый крокодил — рептилия схватила ее за ногу и утащила под воду.

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Зарина Дзагоева
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