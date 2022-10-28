Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:50, 28 октября 2022Путешествия

Туристка отправилась на рафтинг и выжила после нападения крокодила

Британка выжила после нападения крокодила во время рафтинга в Замбии

Фото: M. Henning / Globallookpress.com

Туристка из Великобритании, выжившая после нападения крокодила во время рафтинга в Замбии, вернулась в Африку, чтобы отблагодарить местных жителей, спавших ей жизнь. Об этом пишет Mirror.

18-летняя путешественница из графства Гэмпшир Амели Осборн-Смит (Амели Осборн-Смит) отправилась на рафтинг по реке Замбези к водопаду Виктория. Во время сплава на девушку напал трехметровый крокодил — рептилия схватила ее за ногу и утащила под воду. Подруга туристки не растерялась и схватила приятельницу за плечи спасательного жилета, пока британка отбивалась от хищника.

В конце концов девушка смогла выбраться из пасти крокодила, после чего ее с серьезными травмами доставили вертолетом в больницу в Лусаку. Прилетев на родину, Осборн-Смит перенесла семь операций на ноге и несколько месяцев трудного восстановления.

Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
«Я остался жив лишь чудом». Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
«Я остался жив лишь чудом».Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
18 мая 2021

Отмечается, что девушка решила отблагодарить тех, кто помог ей выжить — благодаря интервью, а также собственному благотворительному проекту ей удалось собрать 40 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей) на строительство сельской школы в деревне Муке, недалеко от места нападения. Сейчас туристка снова вернулась в Замбию, чтобы наблюдать за ходом проекта.

Ранее в июле на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта двое американских туристов чудом выжили после встречи с крокодилом. Рептилия напала на одного из мужчин, когда тот пошел купаться — тем не менее путешественник успел позвать на помощь друга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Роналду стал худшим игроком Лиги Европы по одному из показателей
Россиянам рассказали об опасности сосудистых звездочек на лице и теле
Российские таможенники пресекли контрабанду военной продукции в другие страны
Дома части россиян обязуют оборудовать датчиками дыма
Российский фотограф снял Джулию Фокс в нижнем белье и мини-юбке
В США поставили под вопрос будущее доллара
Десятки тысяч гаитян решили покинуть свои дома из-за вооруженных банд
В Женеве облили краской православную церковь
Предсказано увеличение памяти смартфонов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.