Туристка отправилась на рафтинг и выжила после нападения крокодила

Британка выжила после нападения крокодила во время рафтинга в Замбии

Туристка из Великобритании, выжившая после нападения крокодила во время рафтинга в Замбии, вернулась в Африку, чтобы отблагодарить местных жителей, спавших ей жизнь. Об этом пишет Mirror.

18-летняя путешественница из графства Гэмпшир Амели Осборн-Смит (Амели Осборн-Смит) отправилась на рафтинг по реке Замбези к водопаду Виктория. Во время сплава на девушку напал трехметровый крокодил — рептилия схватила ее за ногу и утащила под воду. Подруга туристки не растерялась и схватила приятельницу за плечи спасательного жилета, пока британка отбивалась от хищника.

В конце концов девушка смогла выбраться из пасти крокодила, после чего ее с серьезными травмами доставили вертолетом в больницу в Лусаку. Прилетев на родину, Осборн-Смит перенесла семь операций на ноге и несколько месяцев трудного восстановления.

Отмечается, что девушка решила отблагодарить тех, кто помог ей выжить — благодаря интервью, а также собственному благотворительному проекту ей удалось собрать 40 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей) на строительство сельской школы в деревне Муке, недалеко от места нападения. Сейчас туристка снова вернулась в Замбию, чтобы наблюдать за ходом проекта.

Ранее в июле на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта двое американских туристов чудом выжили после встречи с крокодилом. Рептилия напала на одного из мужчин, когда тот пошел купаться — тем не менее путешественник успел позвать на помощь друга.