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05:16, 25 мая 2023Бывший СССР

Раскрыто число иностранных наемников на херсонском направлении

РИА Новости: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, заявил источник в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

По его словам, среди воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранцев — поляки, англичане и бойцы, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Источник указал, что число наемников на подконтрольной ВСУ части Херсонской области увеличилось в мае.

«Так, в Херсоне на данный момент находятся до 100 наемников, в Чернобаевке — 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны», — раскрыл он число иностранцев на херсонском направлении. Они размещаются в частных домах, конфискованных у местных жителей, группами до 10 человек.

Ранее депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский заявил о короткой жизни иностранных наемников на Украине и допустил, что западные страны могут ввести частные военные компании.

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Марина Совина
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