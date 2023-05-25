Беженка из Артемовска заявила, что военные ВСУ массово употребляли алкоголь и наркотики

Беженка из Артемовска (украинское название — Бахмут) Мария обвинила украинских военных в том, что они массово употребляли алкоголь и наркотики, когда находились в городе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Военные бухали. Военные, не стесняясь, при нас накуривались. Курили траву», — пожаловалась женщина.

Беженка заявила, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляли мирных жителей за водкой, несмотря на комендантский час, могли это делать в девять вечера, в час ночи и пять утра.

По ее словам, один из мирных жителей как-то отправился по поручению военных, поле чего вернулся напуганный и сказал, что больше туда не пойдет, потому что его чуть не обстреляли с дронов, на улице темно, а перемещения запрещены.

Тогда украинский военнослужащий пообещал сделать для мужчины «коридор», он связался с бойцами в соседнем доме, чтобы те не стреляли, после чего гражданский спокойно вышел и купил спиртное, добавила эвакуированная из Артемовска женщина.

Ранее действующий офицер одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным Хохол заявил, что ВСУ во время боев за Артемовск вели себя более жестоко по отношению к мирным жителям, чем в Мариуполе.

