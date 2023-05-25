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05:29, 25 мая 2023Россия

Российские военные пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные позиции

Минобороны: российские военные отбили атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные пресекли попытки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на торском участке в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает ТАСС.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — заявил он.

Представитель Минобороны России отметил, что авиация и артиллерия группировки нанесла противнику серьезный урон, уничтожив большое количество техники и солдат ВСУ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ уже начали проводить контрнаступление против российских военных. По его словам, украинские солдаты проводят ряд отдельных операций.

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Марина Совина
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