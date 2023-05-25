Кадыров раскрыл количество принявших участие в СВО бойцов

Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО

Свыше 26 тысяч человек из Чеченской Республики были направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО) с 24 февраля 2022 года. Такое количество назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в это число входят 12 тысяч добровольцев, которые прошли курс ускоренной подготовки на базе РУС в Гудермесе.

«В настоящее время более семи тысяч бойцов из ЧР успешно защищают интересы России в зоне СВО», — добавил глава региона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии (СКО ВНГ) России отправились в зону СВО на Украине. По его словам, бойцы одного из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии, командование которым осуществляет боевой офицер Магомед Тушаев, выдвинулись в Донбасс и на Украину, чтобы присоединиться к однополчанам, неделю назад сменившим сослуживцев на боевом посту.