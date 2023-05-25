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11:01, 25 мая 2023Силовые структуры

Россиянин проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника

В Казани силовики задержали россиянина, выстрелившего в женщину-охранника

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В казанской поликлинике задержали вооруженного россиянина. Об этом в четверг, 25 мая, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление МВД.

По данным полиции Татарстана, около пяти утра мужчина с огнестрельным оружием проник на территорию медицинского учреждения на улице Гладилова. Там он выстрелом ранил женщину-охранника, а после сбежал. 67-летняя пострадавшая сообщила о произошедшем в полицию. По горячим следам злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска.

Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за тяжкие преступления против личности. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По месту жительства подозреваемого проходят обыски.

Ранее в Сочи мужчина выстрелил из ракетницы в жителя Кузбасса во время драки на остановке.

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Владимир Седов
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