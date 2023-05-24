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20:54, 24 мая 2023Силовые структуры

Россиянина ранили из ракетницы в драке на курорте

МВД: в Сочи мужчина выстрелил из ракетницы в жителя Кузбасса во время драки на остановке
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Сочи полиция задержала участников драки, произошедшей между двумя группами мужчин на автобусной остановке, в ходе которой был ранен один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранителей вызвали очевидцы конфликта. Прибывшие силовики задержали троих участников потасовки. В их числе мужчина, выстреливший из ракетницы в голову оппоненту, приехавшему из Кемеровской области. Задержанные доставлены в отдел полиции.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Также участникам драки инкриминируют хулиганство.

19 мая в центре Москвы произошла потасовка со стрельбой на улице Маросейка с участием троих мужчин. Один из них выхватил пистолет и выстрелил в двух других участников конфликта — одному в голову, а другому в живот. Пострадавших на скорой помощи доставили в ближайшую больницу. Стрелявшего задержали полицейские.

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Любовь Ширижик
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