Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 25 мая 2023Наука и техника

Впервые объяснена позволяющая не испытывать боль мутация

Brain: изучены молекулярные пути позволяющей не испытывать боли мутации

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Команда специалистов из Калифорнийского университета объяснила уникальную генетическую мутацию, позволяющую не испытывать боль. Результаты работы опубликованы в журнале Brain.

Еще в 2019 году ученые открыли ген FAAH-OUT у Джо Кэмерон, из-за которых пациентка практически не чувствует боли, а также никогда не испытывала тревоги или страха. Впервые это было обнаружено в 2013 году, когда после серии серьезных операций женщина не жаловалась на боль. Однако выявить точные молекулярные причины этого явления до сих пор не удавалось.

Материалы по теме:
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Для этого исследователи использовали генетический инструмент CRISPR-Cas9, чтобы сымитировать эффект мутации на других генах, а также проанализировать экспрессию ДНК, что позволило увидеть, какие из генов активны в молекулярных путях, связанных с болью, настроением и регенерацией.

В итоге авторы идентифицировали еще один ключевой ген — FAAH, в сочетании с которым FAAH-OUT позволяет не чувствовать боли. Ранее считалось, что область генома, содержащая FAAH-OUT, не выполняет никаких функций. Теперь удалось доказать, что на самом деле она стимулирует экспрессию FAAH, который является частью эндоканнабиноидной системы.

Также были изучены фибробласты обычных пациенток из контрольной группы. Помимо оси FAAH-OUT-FAAH, ученые обнаружили у Джо Кэмерон еще 797 генов, которые обладали повышенной активностью, и 348, которые имели мутации. В частности, фиксировались изменения в пути WNT, который связан с заживлением ран, а также стимулирует активность гена WNT16, ассоциированный с регенерацией костей. Кроме того, изменения коснулись генов BDNF и ACKR3, отвечающих за регуляцию настроения и уровня опиоидов (что способствует снижению тревожности, страха и боли) соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число иностранных наемников на херсонском направлении
Россиянам предупредили о лишении пенсии при ряде условий
Хейни раскритиковал Ломаченко за решение обжаловать результат их поединка
Названа главная опасность алкоголя для женщин
Впервые объяснена позволяющая не испытывать боль мутация
В Севастополе рассказали об отражении атаки беспилотников
Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Названы сроки начала восстановления Артемовска
Врач назвал ускоряющий старение напиток
ВС России уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт украинских войск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.