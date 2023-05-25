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17:07, 25 мая 2023Мир

В Совбезе заявили о намерениях США справиться с Китаем и Россией

Патрушев: США считают, что смогут справиться с Россией, их следующей целью будет Китай

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В США полагают, что смогут справиться с Россией, а после этого взяться за Китай как за другой центр многополярного мира. Такое мнение в четверг, 25 мая, озвучил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

Комментируя свою точку зрения, Патрушев заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы ослабить Москву и Пекин, которые являются центрами многополярного мира. «Если они считают, могут справиться с Россией, следующая их задача, которую им сложно решать параллельно — это Китай», — отметил он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в России знают о том, что Соединенные Штаты «делают на границе Китая с Тайванем». Он добавил, что с позицией Пекина относительно Тайваня сложно не согласиться.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти отказываются смягчать санкции против Китая ради того, чтобы улучшить отношения со страной.

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Варвара Кошечкина
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