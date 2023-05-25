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06:50, 25 мая 2023Экономика

Россиянам предупредили о лишении пенсии при ряде условий

Вице-президент Fontvielle Хрусталева заявила о потере пенсии при переезде в другую страну

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева заявила, что при ряде условий россияне могут лишиться пенсии. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Хрусталева предупредила, что лишение пенсии происходит в том случае, если россиянин не получает ее в течение шести месяцев. Гражданин также сталкивается с потерей выплаты при переезде в другую страну. Для пенсии по инвалидности действует дополнительное условие, по которому человека могут лишить выплаты — если он не проходит переосвидетельствование.

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Специалист добавила, что выплаты по потере кормильца перестают начислять по достижению совершеннолетия. По ее словам, для пенсионеров восстановить пособие возможно.

«Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление. В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям», — заключила Хрусталева.

Юрист Иван Соловьев напомнил россиянам о дополнительных выплатах к пенсии. Так, вышедшим на пенсию до 2015 года гражданам положена надбавка за двух детей

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Марина Совина
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