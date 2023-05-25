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17:38, 25 мая 2023Моя страна

Башкирский театр кукол представит новый спектакль к юбилею Уфы

27 мая в Уфе состоится премьера спектакля по пьесе «Храбрая куница»

Фото: Public Domain / Wikimedia

Башкирский государственный театр кукол представит спектакль по пьесе поэта и публициста Светланы Чураевой «Храбрая куница». Постановку подготовили к юбилею Уфы, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Премьера спектакля состоится 27 мая в 12.00 и 14.00 в малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета. Автором идеи и режиссером-постановщиком стала Ольга Штырляева, актриса и режиссер кукольного театра. Герои постановки будут одеты в башкирские народные костюмы и маски, что даст возможность актерам создавать динамичные образы. Музыку к спектаклю написал композитор Марат Файзуллин.

Зрителям покажут историю о храбром юноше-кунице Бахите, который, невзирая на опасность, отправляется спасать брата из беды. На пути его ждут испытания, а также проверка на прочность и веру в любовь.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом. Первые сеансы будут посвящены последним звонкам и началу летних каникул.

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Алиса Удовик
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