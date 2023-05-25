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10:42, 25 мая 2023Россия

В Кремле прокомментировали предотвращение терактов на российских АЭС

Песков о предотвращенных терактах: Киев продолжает враждебные действия против России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина продолжает совершать враждебные действия против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предотвращенные ФСБ теракты на атомных электростанциях, его цитирует ТАСС.

В четверг, 25 мая, стало известно о предотвращении ФСБ диверсий на двух российских АЭС.

Отвечая на вопрос, кто ответственен за подобные ЧП, представитель Кремля подчеркнул, что ответственность за попытки диверсий лежит на самих террористах. Вместе с тем Песков отметил работу силовиков по предотвращению терактов.

По данным ФСБ, для совершения терактов были завербованы три гражданина Украины. С этой целью они прошли подготовку в специальном лагере, где изучали основы диверсионно-подрывной деятельности.

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Алан Босиков
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