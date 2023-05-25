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10:48, 25 мая 2023Россия

Песков высказался об атаке дронов на Кремль

Песков заявил об уверенности России в причастности Киева к атаке дронов на Кремль

Фото: Антон Новодерёжкин/ Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Киев причастен к атаке дронов на Кремль. Его высказывание по ситуации приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона говорила об этом с самого начала расследования атаки. Таким образом представитель Кремля прокомментировал материалы газеты The New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные организации Украины.

«Не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы», — отметил Песков.

10 мая президент России Владимир Путин заявил, что в атаковавшем Кремль дроне не было ничего особенного.

О попытке беспилотников атаковать резиденцию главы государства в Кремле стало известно 3 мая. В администрации позже разъяснили, что в это время Путин находился в Ново-Огареве.

В свою очередь украинская сторона отвергла причастность к атакам. По данным Киева, все имеющиеся силы и средства направляются на освобождение собственных территорий.

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Анна Щербакова
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