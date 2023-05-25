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17:51, 25 мая 2023Бывший СССР

Депутат Рады опубликовала якобы новое фото с Залужным

Депутат Рады Пуртова опубликовала якобы новое фото с главкомом ВСУ Залужным

Кадр: Telegram-канал «Пуртова Анна»

Якобы новое фото с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным опубликовала депутат Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Анна Пуртова. Об этом сообщает РИА Новости.

Снимок Пуртова опубликовала в социальных сетях примерно в 16:30 по московскому времени и подписала его словами «скоро все узнаете». При этом не уточняется, когда был сделан снимок.

Ранее сотрудник пресс-службы украинского министерства обороны Анатолий Штефан опубликовал новое видео с главкомом ВСУ. На кадрах виден сам Штефан, говорящий о том, что видео записано 25 мая 2023 года, а затем в кадре появляется Залужный, приветствующий украинцев.

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Алевтина Запольская
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