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04:33, 25 мая 2023Мир

Названы цели ВСУ для использования истребителей F-16

Foreign Policy: ВСУ планируют применять F-16 для сопровождения судов в Черном море

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Власти Украины и Восточной Европы стали продумывать возможные сценарии применения западных истребителей F-16. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание назвало цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) для использования F-16 и заявило, что их планируют применять для сопровождения судов в Черном море.

«Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей: от противовоздушной обороны до непосредственной авиационной поддержки и даже сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море», — отмечается в публикации.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев с помощью истребителей F-16 сможет не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Кроме того, самолеты позволят восстановить «глобальную продовольственную безопасность».

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Марина Совина
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