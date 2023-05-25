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11:59, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Создатель «Что было дальше?» раскрыл подробности съемок проекта

Создатель «Что было дальше?» Морозов рассказал, что съемки одного выпуска шоу длятся сутки

Кадр: А ТЫ ТОЧНО ПРОДЮСЕР? / Youtube

Создатель популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Максим Морозов раскрыл подробности съемок проекта. В интервью РБК он ответил на вопросы о том, сколько длятся съемки одного выпуска и кто входит в креативную команду передачи.

Говоря о закулисье шоу, Морозов отметил, что съемки одного выпуска шоу длятся сутки. По его словам, утром на площадку приезжают члены команды проекта и устанавливают свет и камеры. Через некоторое время на съемки приезжает сам Морозов и его супруга Дарья, которая также работает над шоу.

Создатель «ЧБД» добавил, что в креативную команду проекта входят он, его жена, а также сами комики. «Мы с Дашей — шоураннеры, придумываем направление, предлагаем идеи, как снимать. Грубо говоря, мы занимаемся производственной частью, а ребята-комики выходят на сцену и делают шоу на сцене», — рассказал он.

Проект «Что было дальше?» выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. 1 апреля 2023 года шоу вернулось после длительного перерыва, первый выпуск нового сезона был опубликован на сервисе «VK Видео». Гостями передачи стали российский комик Богдан Лисевский и дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик. За восемь часов этот выпуск собрал миллионы просмотров.

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Евгения Наумова
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