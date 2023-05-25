Бывшая жена обвинила игрока клуба РПЛ в желании забрать дочь и взыскать алименты

Бывшая жена футболиста Сафонова обвинила его в желании забрать дочь и взыскать алименты

Анастасия Сафонова, бывшая жена вратаря клуба Российской премьер-лиги «Краснодар» Матвея Сафонова, сообщила, что экс-супруг подал на нее в суд. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам девушки, спортсмен, с которым они развелись в 2021 году, хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь Майю. «Притом, что он зарабатывает более 150 миллионов в год, ему хватило наглости просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц», — добавила она.

Кроме того, Сафонова рассказала, что футболист мало уделял времени дочери и не приехал забирать ее и новорожденную из роддома. «Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами», — заявила она.

24-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара» и выступает за основную команду с 2019 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в 11 из которых не пропустил ни одного мяча.