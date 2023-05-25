Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Блинкова
2:0
Завершен
Эмма Наварро
Страсбург
Мария-Камила Осорио-Серрано
0:2
Завершен
Мирра Андреева
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Анастасия Павлюченкова
1:0
2-й сет
live
Лорен Дэвис
Страсбург
Варвара Грачёва
Сегодня
16:00 (Мск)
Элина Свитолина
Страсбург
США
Сегодня
16:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2023|1/4 финала
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 4-й матч
14:44, 25 мая 2023Спорт

Бывшая жена обвинила игрока клуба РПЛ в желании забрать дочь и взыскать алименты

Бывшая жена футболиста Сафонова обвинила его в желании забрать дочь и взыскать алименты

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Анастасия Сафонова, бывшая жена вратаря клуба Российской премьер-лиги «Краснодар» Матвея Сафонова, сообщила, что экс-супруг подал на нее в суд. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам девушки, спортсмен, с которым они развелись в 2021 году, хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь Майю. «Притом, что он зарабатывает более 150 миллионов в год, ему хватило наглости просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц», — добавила она.

Кроме того, Сафонова рассказала, что футболист мало уделял времени дочери и не приехал забирать ее и новорожденную из роддома. «Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами», — заявила она.

24-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара» и выступает за основную команду с 2019 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в 11 из которых не пропустил ни одного мяча.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»
Пентагон анонсировал начало обучения украинских пилотов
Названа причина отмены концерта Арбениной в Нальчике
Зеленскому предрекли бунт ВСУ после потери Артемовска
Россиянин натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания
Российские пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе
Челябинский тракторный завод превысил рекорд времен СССР
Ласицкене высказалась о завершении карьеры
Валерий Кипелов отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
В офисе Зеленского сообщили о возвращении на Украину 106 военнопленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.