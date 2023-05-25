DJ Санчес назвал причину проведения вечеринок в «Пропаганде» именно по четвергам

DJ Санчес рассказал, почему его вечеринки в «Пропаганде» проходили именно по четвергам

DJ Санчес, организатор серии вечеринок «Четверги Санчеса» в московском клубе «Пропаганда», в интервью для «Звук Медиа» назвал причину проведения мероприятий именно по четвергам.

По словам DJ Санчеса, в один из четвергов промоутер Леонид Удовенко пригласил его поиграть в «Пропаганде». Артист выступил в заведении несколько раз и после этого решил создать особенные тусовки. В их организации диск-жокею помог промоутер Борис Романов. Санчес отметил, что в 90-е годы любой день недели мог стать клубным. Тогда было достаточно раскидать флаеры в модных магазинах или оповестить людей по радио.

«Недавно я встретился с Нэшем из группы Blast, и он мне рассказал, что его группа обычно играла в "Пропаганде" по четвергам, а тут пришел я со своим хаусом и выгнал их оттуда», — вспомнил DJ Санчес.

«Четверги Санчеса» просуществовали ровно 25 лет. Первая вечеринка этого цикла состоялась в 1998 году, а последняя прошла 25 мая текущего года.