Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:37, 25 мая 2023Забота о себе

Раскрыты причины внезапных слез после секса

Сексолог Малик: из-за процессов в мозге во время секса происходит резкая смена настроения

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

После сексуального контакта многие испытывают внезапную и резкую смену настроения и могут даже расплакаться, рассказала сексолог и уролог Рена Малик. Причины необычной реакции на секс она раскрыла в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

Малик рассказала, что резкая смена настроения происходит сразу после близости и может варьироваться от эйфории до печали. В некоторых случаях, привела пример специалистка, люди готовы немедленно взяться за выполнение сложной задачи или начать тренировку, а в других — чувствуют упадок сил и сожаление. Она добавила, что разные по своей сути эмоции сопровождаются ясностью, с которой человек их осознает.

Малик подчеркнула, что научного определения этого состояния нет, однако есть исследования, которые подтверждают ее наблюдения. Так, по словам сексолога, до 40 процентов людей хотя бы раз в жизни испытывали перемену настроения после секса. Чаще это происходит с женщинами, при этом они с большей вероятностью почувствуют негативные эмоции, а не положительные. Сексолог объяснила, что причина эмоциональных изменений кроется в процессах, происходящих в мозге во время секса и эякуляции.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

«В момент оргазма выделяются такие вещества, как эндорфины и нейротрансмиттеры, например дофамин, который способствует хорошему самочувствию. После секса уровень дофамина падает, а пролактина — повышается, поэтому иногда трудно снова заняться сексом. Кроме того, после оргазма происходит высвобождение окситоцина, гормона объятий. Все эти изменения способствуют смене настроения», — объяснила Малик.

Специалистка добавила, что не следует пугаться неожиданной реакции организма на сексуальную близость, поскольку это нормально. Она также отметила, что в целом секс помогает успокоить тело и разум, а также ясно осознать свои чувства.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет страдающим от нежелания партнера заниматься сексом. Он предложил больше экспериментировать и привнести в интимную близость элемент неожиданности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?
Москва и Минск подписали документы о содержании ядерного оружия в Белоруссии
ФСБ сорвала диверсии СБУ на двух российских атомных станциях
Столпотворение на станции московского метро попало на видео
Раскрыты причины внезапных слез после секса
Марочко заявил об отходе ВСУ с позиций северо-западнее Артемовска
Раскрыты подробности готовившихся терактов на российских АЭС
Президент Азербайджана прибыл в Москву
Раскрыты детали обнаружения пытавшихся атаковать «Иван Хурс» беспилотников
ФСБ показала видео допроса задержанных за попытку теракта возле АЭС диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.