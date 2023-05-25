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04:01, 25 мая 2023Экономика

Совфед одобрил закон об освобождении от налогов выплат нуждающимся студентам

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ материальной помощи нуждающимся студентам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплат материальной помощи нуждающимся студентам колледжей и вузов, передает РИА Новости.

Отмечается, что реализация данной меры предусмотрена с 1 января 2024 года. Это может сократить поступления в бюджет на 600 миллионов рублей.

Также от уплаты налогов на имущество в федеральной территории «Сириус» (находится в Краснодарском крае) освобождаются от налогов на имущество образовательные организации, а также те организации, которые обеспечивают деятельность спортивных объектов в течение всего налогового периода.

Ранее сенаторы предложили правительству России рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую.

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Марина Совина
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