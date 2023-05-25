Совфед одобрил закон об освобождении от налогов выплат нуждающимся студентам

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ материальной помощи нуждающимся студентам

Совет Федерации одобрил закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплат материальной помощи нуждающимся студентам колледжей и вузов, передает РИА Новости.

Отмечается, что реализация данной меры предусмотрена с 1 января 2024 года. Это может сократить поступления в бюджет на 600 миллионов рублей.

Также от уплаты налогов на имущество в федеральной территории «Сириус» (находится в Краснодарском крае) освобождаются от налогов на имущество образовательные организации, а также те организации, которые обеспечивают деятельность спортивных объектов в течение всего налогового периода.

Ранее сенаторы предложили правительству России рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую.

