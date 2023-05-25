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04:30, 25 мая 2023Бывший СССР

Снайпер «Ахмата» рассказал о самом запоминающемся эпизоде в зоне спецоперации

RT: снайпер «Ахмата» Аид рассказал о боевых заданиях и дуэлях с ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Снайпер спецназа «Ахмат» с позывным Аид в интервью RT рассказал о боевых заданиях и дуэлях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Военнослужащий отправился на фронт добровольцем, за год службы он получил два ранения.

По его словам, самым запоминающимся эпизодом стало противостояние с высокопрофессиональным украинским снайпером, которым, как выяснилось позже, оказалась женщина с нашивкой «Горгона».

«Наша с ней дуэль длилась несколько недель. Трудно описать, с каким азартом я охотился за ней. Однажды мы крутились в танце смерти два часа, обмениваясь редкими выстрелами будто строчками из переписки», — рассказал Аид.

Он добавил, что в начале 2023 года Горгона погибла в ходе штурма на донецком направлении, она получила осколочные ранения и была убита пулей российского военного.

Также Аид рассказал о польском наемнике, которому он дал прозвище Жестокий, потому что он старался выстрелить российским пехотинцам в шею или в подмышку.

Снайпер отметил, что долго его выслеживал и в итоге вычислил на дереве по хрусту ветки, после чего ликвидировал. На шее погибшего противника был обнаружен жетон польской регулярной армии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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