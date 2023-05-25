Слуцкий назвал главную миссию ЛДПР

Леонид Слуцкий опубликовал программную статью ЛДПР

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, подводя итоги года во главе партии, назвал ключевой миссией служение людям, партии и защиту страны. Партийную программу он изложил в статье для «Российской газеты».

По словам политика, Россия живет сейчас в «суровом мире» сбывшихся пророчеств Владимира Жириновского. Он отметил, что предсказания сбываются, потому что в основе идеологии ЛДПР всегда лежал ясный образ будущего, который как раз сформировал Жириновский.

Слуцкий напомнил, что в 1989 году ЛДПР стала первой новой партией новой России. Ее можно упрекать в чем угодно, но не в том, что она «забронзовела, срослась с чиновниками и воспарила над народом», высказался он. Хотя ЛДПР является оппозиционной партией, отметил депутат, она всегда была недалеко от президента. По его словам, партия всегда была и будет частью команды «Россия», но все равно будет и дальше жестко конкурировать с политическими оппонентами. Главным девизом политик считает не врать себе и не никого бояться.

Слуцкий также призвал перестать табуировать русское в России. По его мнению, «культура» западной русофобии произрастает именно из отношения внутри страны к русскому народу. Политик подчеркнул, что главным балластом на пути к тому, чтобы вернуть русских в Россию и русским Россию, является комплекс неуверенности. В связи с этим необходимо «вернуть себе гордость быть русскими». Кроме того, он заметил, что русские должны быть гостеприимными хозяевами для любого честного и трудолюбивого гостя.

Слуцкий выразил уверенность, что Россия и впредь будет значимой «русской» частью единой европейской христианской цивилизации, а также в конченом итоге переживет навязанный США экзистенциальный конфликт с Европой.

В числе конкретных инициатив по поддержке россиян он назвал выплату отцовского капитала, обсуждение идеи о четырехдневной рабочей неделе, привлечение в Россию соотечественников из-за рубежа и прочие.

Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР на внеочередном XXXIV съезде партии 27 мая 2022 года. Новый лидер политического объединения заявил, что стратегия ЛДПР в целом останется прежней, однако будет модифицирована «в сторону укрепления нашей социальной политики».

