Российский летчик посадил подбитый штурмовик

«РВ»: летчик ВС России успешно посадил подбитый зенитной ракетой штурмовик Су-25

Летчик Вооруженных сил России (ВС РФ) смог успешно посадить подбитый в зоне проведения спецоперации штурмовик Су-25. Об этом рассказывает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его утверждению, самолет был поражен зенитной ракетой во время выполнения боевого задания на запорожском направлении, в двигателе начался пожар. Летчик вернул штурмовик на аэродром базирования, где пожар потушили.

«Су-25 снова доказал свою крайнюю живучесть. Надеемся, что вскоре самолет сможет вернуться в строй», — добавили авторы канала.

В апреле рассказывалось, что российский военный водитель вывел колонну автомобилей из-под обстрела ВСУ.