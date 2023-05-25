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17:31, 25 мая 2023Бывший СССР

Российский летчик посадил подбитый штурмовик

«РВ»: летчик ВС России успешно посадил подбитый зенитной ракетой штурмовик Су-25

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

Летчик Вооруженных сил России (ВС РФ) смог успешно посадить подбитый в зоне проведения спецоперации штурмовик Су-25. Об этом рассказывает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его утверждению, самолет был поражен зенитной ракетой во время выполнения боевого задания на запорожском направлении, в двигателе начался пожар. Летчик вернул штурмовик на аэродром базирования, где пожар потушили.

«Су-25 снова доказал свою крайнюю живучесть. Надеемся, что вскоре самолет сможет вернуться в строй», — добавили авторы канала.

В апреле рассказывалось, что российский военный водитель вывел колонну автомобилей из-под обстрела ВСУ.

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Антон Похиляк
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