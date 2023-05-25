Российские истребители сопроводили два летевших к границе бомбардировщика США

Минобороны: российские истребители сопроводили летевшие к границе бомбардировщики США

Российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом журналистам сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Как рассказали в Минобороны, 25 мая средства контроля воздушного пространства засекли две приближающиеся к государственной границе цели, в связи с чем в воздух были подняты дежурные истребители Западного военного округа. Российские летчики классифицировали объекты как американские стратегические бомбардировщики В-1В.

После удаления самолетов ВВС США от границы, российские истребители вернулись на аэродром базирования. В Минобороны заявили, что их полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения Государственной границы РФ не допущено», — подчеркнуло ведомство.

Ранее в небе над Балтийским морем произошел аналогичный инцидент. 23 мая российский истребитель Су-27 также перехватил два самолета, которые идентифицировал как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Военный борт занял установленную зону дежурства и проконтролировал убытие американских самолетов от воздушного пространства России.

Кроме того, 15 мая истребитель Су-27 поднимался в небо над Балтикой после обнаружения двух патрульных самолетов Военно-морских сил (ВМС) Германии и ВМС Франции. Российский самолет вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных судов от госграницы.