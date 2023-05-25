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11:24, 25 мая 2023Россия

В России подросток отравился психотропным препаратом из родительской аптечки

В Подмосковье подросток отравился психотропным препаратом, он волновался из-за экзамена

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В селе Молоково Московской области подросток отравился психотропным препаратом, который нашел в родительской аптечке. Мальчик принял его из-за стресса перед основным государственным экзаменом (ОГЭ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девятиклассник сильно переживал перед экзаменом и принял сразу несколько таблеток. Вскоре школьник почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь.

Происшествие заинтересовало полицейских. Сотрудники МВД России выясняют, как вещество попало в аптечку и кто разрешил ребенку принять такую дозу психотропного препарата.

Ранее в Петербурге четыре школьника попали в реанимацию после отравления наркотиками. Все четверо попали в объектив камеры видеонаблюдения в одном из ТЦ. Подростки неуверенной походкой перемещались по торговым залам, каждые несколько минут они теряли сознание и падали.

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Алан Босиков
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