В России подросток отравился психотропным препаратом из родительской аптечки

В Подмосковье подросток отравился психотропным препаратом, он волновался из-за экзамена

В селе Молоково Московской области подросток отравился психотропным препаратом, который нашел в родительской аптечке. Мальчик принял его из-за стресса перед основным государственным экзаменом (ОГЭ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девятиклассник сильно переживал перед экзаменом и принял сразу несколько таблеток. Вскоре школьник почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь.

Происшествие заинтересовало полицейских. Сотрудники МВД России выясняют, как вещество попало в аптечку и кто разрешил ребенку принять такую дозу психотропного препарата.

Ранее в Петербурге четыре школьника попали в реанимацию после отравления наркотиками. Все четверо попали в объектив камеры видеонаблюдения в одном из ТЦ. Подростки неуверенной походкой перемещались по торговым залам, каждые несколько минут они теряли сознание и падали.