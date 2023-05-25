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18:52, 25 мая 2023Среда обитания

Бывший муж Бузовой решил сделать скидку на свой особняк

Футболист Дмитрий Тарасов решил сделать скидку на особняк в поселке Соловьиная Роща

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой, российский футболист Дмитрий Тарасов решил сделать многомиллионную скидку на свой особняк в Подмосковье. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Дом площадью тысяча квадратных метров находится в поселке Соловьиная Роща. Спортсмен и его бывшая супруга приобрели объект в 2015 году почти за 100 миллионов рублей, однако после развода особняк перешел Тарасову. Через некоторое время спортсмен решил продать недвижимость за 210 миллионов рублей.

В итоге Тарасов не смог сразу найти покупателя на объект и снизил стоимость до 190 миллионов рублей, а потом сделал скидку еще в 30 миллионов рублей. Теперь риелтор заявила, что футболист готов скинуть еще два десятка миллионов, если дом будут готовы купить.

Ранее Бузова рассказала, что заработанные деньги предпочитает тратить на подарки для близких и друзей. Она отметила, что купила квартиры своим близким и после 17 лет работы на телевидении приобрела недвижимость для себя.

Нина Ташевская
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