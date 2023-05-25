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17:28, 25 мая 2023Культура

Преследуемый украинскими властями писатель Таксюр смог уехать в Россию

РИА Новости: преследуемый украинскими властями писатель Ян Таксюр находится в России
Ян Таксюр

Ян Таксюр. Фото: Сыва Лариса Николаевна / Wikimedia

Преследуемый украинскими властями писатель Ян Таксюр смог выехать из страны и находится в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, сейчас автор находится в Луганске, однако скоро прибудет в Москву.

В прошлом году украинский писатель провел пять месяцев в СИЗО по подозрению в госизмене. В августе 2022-го Таксюр был выпущен под залог в размере 1,2 миллиона гривен (примерно 2,6 миллиона рублей). Семья автора попросила выпустить его, чтобы он продолжил лечение от онкологического заболевания.

Сам Таксюр заявлял, что на родине его преследуют за инакомыслие. Таксюр публично выступал против нынешней киевской власти, а также выражал поддержку канонической Украинской православной церкви.

В апреле сообщалось, что президент России Владимир Путин дал гражданство страны уроженцу Одессы, писателю Гарри Каролински (настоящее имя — Гарри Табачник) и его супруге.

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Анастасия Астахова
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