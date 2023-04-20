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15:18, 20 апреля 2023Культура

Путин дал российское гражданство писателю из Одессы

Путин дал российское гражданство писателю из Одессы Гарри Каролинскому
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал гражданство страны уроженцу Одессы, писателю Гарри Каролински (настоящее имя — Гарри Табачник) и его супруге. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, супружеская пара проживает в Нью-Йорке, США. «Принять в гражданство РФ следующих лиц: <…> Каролински Гарри Д., родившийся 3 июля 1932 года на Украине; Каролински Зинаида В., родившаяся 19 сентября 1939 года в России», — говорится в документе.

Каролински родился в Одессе в 1932 году. Писатель покинул СССР и переехал в США в 1973 году. Он является автором работ, которые также были опубликованы в России.

Ранее сообщалось, что президент России дал российское гражданство французскому режиссеру и хореографу Режису Обадиа. Также гражданство России получил скульптор, художник и поэт Борис Лежен, родившийся в Киеве в 1947 году.

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Варвара Кошечкина
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