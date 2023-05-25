Власти США испугались всплеска насилия в преддверии выборов

МВБ США предупредило о возможном всплеске насилия в преддверии президентских выборов

Американские власти ожидают всплеск насилия в стране в преддверии президентских выборов в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

«Министерство внутренней безопасности полагает, что угроза роста насилия будет оставаться повышенной и что отдельные личности могут быть склонны проявлять насилие в связи с предстоящим циклом всеобщих выборов 2024 года», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что недовольство американцев может быть вызвано теми или иными судебными решениями, касающимися социальной или политической сфер. В ведомстве подчеркнули, что потенциальными объектами, в отношении которых могут быть совершены противоправные действия, являются объекты критически важной инфраструктуры США, религиозные учреждения, а также представители ЛГБТ-сообщества.

ранее стало известно, что губернатор Флориды Рон Десантис принял решение участвовать в выборах президента США, его комитет по выдвижению кандидатом подал заявку в избирательную комиссию.