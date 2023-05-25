ВТО призвала Южную Корею помочь снизить напряженность между США и Китаем

Yonhap: в ВТО призвали Южную Корею помочь снизить напряженность между США и Китаем

Южная Корея может сыграть ключевую роль в снижении градуса напряженности между США и Китаем, считает директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом пишет агентство Yonhap.

По ее словам, Сеул выстроил хорошие отношения с обоими государствами. «Корея может использовать это положение для диалога с обеими сторонами и помочь сдержать рост напряженности», — отметила она. Оконджо-Ивеала напомнила, что ВТО также предоставляет площадку, на которой Вашингтон и Пекин могут обсуждать проблемы.

«Очень важно, чтобы оставалось место, где стороны могли бы говорить друг с другом даже при наличии геополитических трений», — добавила она.

Ранее Южная Корея и США согласовали механизм двусторонних консультаций на случай нападения со стороны КНДР.