В WhatsApp запустят новую функцию

WABetaInfo: в WhatsApp появится возможность добавить к профилю уникальное имя пользователя

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность добавить к профилю, помимо уже имеющегося имени, которое видят контакты, имя пользователя. Подробности о новой функции рассказал портал WABetaInfo.

Уникальное имя пользователя, также известное как юзернейм, можно будет выбрать, сначала зайдя в раздел «настройки», а затем нажав на свой профиль. Предполагается, что, когда новую функцию запустят, у пользователей появится возможность начинать чаты с другими людьми при помощи юзернейма, а не номера телефона. Это будет способствовать дополнительной приватности, отмечается в материале.

Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android. Точный срок его появления в обычной версии мессенджера неизвестен.

Ранее в WhatsApp добавили функцию редактирования сообщений. Благодаря ей текст можно изменять в течение 15 минут после отправки.

Перед этим WhatsApp пообещал пользователям новую опцию конфиденциальности, которая позволит скрывать личные чаты и ставить на них пароли. Функция будет называться «Закрытие чата».