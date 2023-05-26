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20:46, 26 мая 2023Мир

Раскрыты подробности разговора Джонсона и Трампа об Украине

Guardian: Джонсон и Трамп встретились в США и обсудили ситуацию на Украине

Фото: White House / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во время своей поездки в Штаты, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Подробности разговора раскрыло издание The Guardian.

Пресс-секретарь Джонсона рассказал, что он обсуждал с Трампом «жизненную необходимость» победы Украины над Россией. Экс-президент США в ответ признался, что не раздумывает над украинским кризисом в контексте «победы и поражения». «Я хочу, чтобы все перестали гибнуть. Они гибнут. Русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали гибнуть», — так, по словам советника Джонсона, говорил сам Трамп.

Беседы с Трампом, место проведения которых не разглашается, вероятно, сводились к тому, что Джонсон пытался убедить его в необходимости поддерживать Киев, пишет The Guardian.

Трамп говорил, что готов выдвинуться на президентские выборы в США в 2024 году. Согласно данным опроса, проведенного в апреле телекомпанией NBC, 46 процентов избирателей от республиканцев поддержали бы его кандидатуру.

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    Виктория Кондратьева
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