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00:56, 26 мая 2023Мир

В Британии назвали условия возвращения России замороженных активов

Guardian: Британия может разморозить активы России, если она выплатит Украине компенсацию

Фото: Pixabay

В Великобритании назвали условия возвращения России ее замороженных государственных активов, подчеркнув, что для этого Москва должна согласиться на выплату Украине компенсации за причиненный ущерб, сообщает газета Guardian со ссылкой на британских чиновников.

По данным издания, в настоящее время Лондон обсуждает со своими партнерами из ЕС возможности конфискации замороженных средств России. При этом большое количество политиков поддерживают идею полностью изъять российские государственные активы в Соединенном Королевстве и передать их киевским властям в качестве финансовой помощи, направленной на восстановление страны по окончании военного конфликта.

Однако, как пишет газета, в последнее время Запад задумывается о менее жестких мерах, подразумевающих возможность разморозки российских средств в том случае, если Москва будет готова выплатить Киеву положенную компенсацию. Отмечается, что данный вариант является менее рискованным с юридической точки зрения.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) заблокировал активы российского Центробанка (ЦБ) на сумму более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) с начала боевых действий на Украине.

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Марина Совина
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