Генетик Лиля Джемилева: аллергия на пыльцу может развиться даже у двухлетнего ребенка

Аллергия на пыльцу и другие витающие в воздухе раздражители может развиться даже у двухлетнего ребенка, предупредила доктор медицинских наук, генетик медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Лиля Джемилева. Вместе со своим коллегой, токсикологом Михаилом Кутушовым, она объяснила «Ленте.ру» внезапное появление аллергии у людей.

По словам врача, аллергия не появляется на пустом месте. Это состояние возникает при нарушениях в иммунной системе, вызванной наличием гена, предусматривающего предрасположенность к развитию аллергической реакции. Чаще всего так происходит из-за склонности к повышенной выработке иммуноглобулина IgЕ, который является фактором состояния гиперчувствительности немедленного типа — так называемой атопии.

Стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка, инфекционные, паразитарные, вирусные заболевания, применение для лечения и откорма скота антибиотиков, частое использование лекарств с высокой биологической активностью, — все это рано или поздно включит ген и приведет к нарушениям в иммунной системе. У человека наступит фаза сенсибилизации — чувствительности к биологическим и химическим веществам, которая приводит к аллергии Лиля Джемилева генетик

После этого развивается клиническая реакция на аллергены, которые присутствуют в окружающей среде: на пылевых клещей, перхоть животных, пыльцу и сезонные аллергены, лекарственные препараты и продукты питания, пояснила Джемилева.

Токсиколог Кутушов добавил, что люди постоянно находятся в агрессивной среде. Современная пища наполнена искусственными веществами, красителями, химическими соединениями, а вода содержит огромное количество примесей, контаминантов и ксенобиотиков. Все это наряду с различными заболеваниями ослабляет иммунную систему.

Большую роль в появлении болезни играет наследственность, продолжила генетик Джемилева. Риск развития аллергии возрастает, если один или оба родителя имели аллергию. Она может возникнуть из-за раннего приема антибиотиков, воздействия бытовых аллергенов. К развитию болезни особенно предрасположены мальчики.

При стойкой аллергической реакции воспаляется слизистая оболочка носа при поллинозе, кожные реакции или даже анафилактический шок при лекарственной аллергии

По словам специалистов, симптомы аллергии будут досаждать при воздействии даже незначительных доз аллергена и неспецифических раздражителей. Например, при поллинозе слизистая оболочка носа становится все более чувствительным к холодному воздуху, табачному дыму, загрязнению твердыми частицами, летучим веществам и сильным запахам.

Аллергия стала молодеть. Несколько лет назад считалось, что для развития аллергического ринита требуется несколько лет воздействия аллергена. Сейчас поллинозом стали страдать дети от двух лет. В таком раннем возрасте этому способствует несколько факторов, самый главный из которых — плохая экология Лиля Джемилева генетик

Чтобы установить причину аллергии, необходимо пройти диагностическое тестирование и выявить конкретный аллерген, иначе симптомы будут возникать снова и снова, что может привести к осложнениям в дальнейшем, подвела итог генетик.

Ранее терапевт Артем Меринов подсказал, как отличить аллергию от других болезней. По его словам, аллергию от других болезней отличает сезонность.