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12:59, 26 мая 2023Россия

Появились кадры захода в бухту атакованного беспилотниками корабля «Иван Хурс»

Mash опубликовал кадры захода в бухту атакованного беспилотниками ВСУ корабля «Иван Хурс»

Появились кадры с заходом в бухту среднего разведывательного корабля «Иван Хурс», который отбил атаку беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что заходящий в Севастопольскую бухту корабль идет своим ходом. Видимых повреждений у него нет. Можно заметить, что по судну перемещаются люди.

24 мая в 5:30 ВСУ предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс», охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». В нападении участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения.

Позднее Минобороны России опубликовало видео отражения атаки. На кадрах показан удар российского корабля по беспилотным катерам.

Никита Абрамов
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