Появились кадры захода в бухту атакованного беспилотниками корабля «Иван Хурс»

Mash опубликовал кадры захода в бухту атакованного беспилотниками ВСУ корабля «Иван Хурс»

Появились кадры с заходом в бухту среднего разведывательного корабля «Иван Хурс», который отбил атаку беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что заходящий в Севастопольскую бухту корабль идет своим ходом. Видимых повреждений у него нет. Можно заметить, что по судну перемещаются люди.

24 мая в 5:30 ВСУ предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс», охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». В нападении участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения.

Позднее Минобороны России опубликовало видео отражения атаки. На кадрах показан удар российского корабля по беспилотным катерам.