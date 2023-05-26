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08:31, 26 мая 2023Ценности

Бритни Спирс показала тело в откровенном бикини

Певица Бритни Спирс показала тело в откровенном ярко-розовом бикини

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс показала тело в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала видео, на котором запечатлела себя позирующей у зеркала. Для съемки артистка выбрала бикини яркого-розового цвета, оформленный завязками. На размещенных кадрах видно, что на плавках присутствует леопардовый принт.

В описании к посту, который набрал более 139 тысяч лайков, она рассказала, что ролик был снят во время недавней поездки в Мексику.

Ранее Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном виде и смутила фанатов. Во время исполнения танцев певица принимала провокационные позы.

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Мария Винар
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Бритни Спирс показала тело в откровенном бикини
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