Бритни Спирс показала тело в откровенном бикини

Певица Бритни Спирс показала тело в откровенном ярко-розовом бикини

Американская певица Бритни Спирс показала тело в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала видео, на котором запечатлела себя позирующей у зеркала. Для съемки артистка выбрала бикини яркого-розового цвета, оформленный завязками. На размещенных кадрах видно, что на плавках присутствует леопардовый принт.

В описании к посту, который набрал более 139 тысяч лайков, она рассказала, что ролик был снят во время недавней поездки в Мексику.

Ранее Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном виде и смутила фанатов. Во время исполнения танцев певица принимала провокационные позы.