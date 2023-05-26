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16:44, 26 мая 2023Культура

В Норильске отменили концерт «Каспийского груза»

В Норильске отменили концерт рэп-группы «Каспийский груз» из-за паспортов артистов

Фото: «Каспийский груз»

В городе Норильске Красноярского края отменили концерт азербайджанской русскоязычной рэп-группы «Каспийский груз». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Данное решение было принято из-за иностранных паспортов артистов коллектива — оба граждане Азербайджана. Отмечается, что в закрытый город Норильск невозможно попасть без российского паспорта, пропуска и разрешения.

«Хочу сообщить, что концерт в городе Норильск отменяется из-за того, что постановление власти разрешает въезд в город Норильск только гражданам Российской Федерации», — подтвердил участник дуэта Анар Зейналов, известный под сценическим псевдонимом как Весъ.

Ранее стало известно, что в Архангельске в четвертый раз отменили концерт группы «Сплин». Выступление коллектива должно было состояться 7 июня. Причины отмены мероприятия не раскрываются.

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Сергей Равин
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