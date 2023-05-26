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15:39, 26 мая 2023Культура

Концерт группы «Сплин» отменили в Архангельске

Концерт группы «Сплин» отменили в Архангельске в четвертый раз

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Концерт музыкальной группы «Сплин» отменили в Архангельске в четвертый раз. Об этом сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Выступление должно было состояться 7 июня в Театре драмы им. М.В. Ломоносова. «С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Причины отмены мероприятия не раскрываются. По данным издания «29.ru», до этого концерт в Архангельске трижды переносился. Изначально выступление должно было состояться 8 апреля 2022 года, позже его перенесли на 19 июня, а затем на 14 ноября.

В начале апреля рок-группу «Сплин» убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области».

Осенью 2022 года выступления «Сплин» отменили в пяти городах России. Возможная отмена концертов могла быть связана с выступлением коллектива на фестивале в Воронеже. В тот день лидер группы обратился к уехавшим из России артистам и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».

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Анастасия Астахова
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