Неизлечимое старческое слабоумие диагностировали у 19-летней девушки

New York Post: деменцию у 19-летней девушки ошибочно приняли за постковидный синдром

У жительницы американского города Мак-Кинни, штат Техас, Джанна Кабо диагностировали деменцию в возрасте 19 лет. Необычный случай старческого слабоумия у юной девушки описало издание New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

По словам матери девушки Ребекки Робертсон, первые изменения в поведении дочери она заметила осенью 2020 года после перенесенного COVID-19. Женщина вспоминает, что Кабо, которая была лучшей ученицей в классе, внезапно стала забывчивой, сонливой, перестала общаться с друзьями и делать домашние задания. Врачи, к которым обращались за помощью, поначалу ошибочно приняли симптомы неизлечимого заболевания за постковидный синдром.

Шли недели, и у нее стало больше проблем в школе. На любой вопрос она отвечала: «Я не помню». Если ее спрашивали, почему она не сделала домашнее задание, она тоже отвечала, что не помнит. Ребекка Робертсон мать подростка с деменцией

В 2021 году врачи решили, что Кабо страдает от депрессии и выписали ей антидепрессанты. Лечение оказалось бесполезным, и лишь осенью 2022 года мать отвела дочь к неврологу. После серии исследований медики установили, что у Кабо отсутствует электрическая активность в правой центральной доле мозга, и поставили диагноз деменция.

Сейчас девушке 20 лет и она не помнит большую часть своих детских воспоминаний, не смеется и почти не встает с кровати. Женщина констатирует, что лекарства от этой болезни не существует, поэтому ей остается лишь наблюдать за тем, как дочь постепенно ускользает от нее и надеяться на создание лекарства, которое сможет ей помочь.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская рассказала, как предотвратить или замедлить развитие деменции. По ее словам, режим питания, сна и контроль артериального давления способны противостоять заболеванию.