Назван способ отличить деменцию на ранней стадии от забывчивости

Нейробиолог Бурьянова: симптомы деменции зависят от того, какой участок мозга поражен

При развитии деменции люди испытывают проблемы с памятью, речью, они повторяются и совершают несвойственные им поступки. Способы на ранней стадии отличить симптомы заболевания от обычной забывчивости назвала нейробиолог Хана Бурьянова из Борнмутского Университета, пишет Daily Mail.

Бурьянова объяснила, что при деменции или болезни Альцгеймера отмирают нейроны, передающие сообщения в другие части мозга. Внешние проявления заболеваний будут зависеть от того, какой участок мозга был поражен первым. «Представьте себе, что мозг — это большая сеть. Если часть сети рвется, то разрушаются и другие ее части. В зависимости от того, где происходит этот процесс, будут меняться симптомы», — рассказала нейробиолог.

При одном из распространенных вариантов развития болезни нейроны начинают отмирать в энторинальной коре и гиппокампе — частях мозга, связанных с памятью. Ухудшения происходят постепенно: некоторые забывают маршрут, по которому ходили тысячи раз, другие — разговоры, закончившиеся минуту назад. Бурьянова попросила не принимать рассеянность или погруженность в свои мысли за признаки деменции. «Каждый может забыть выключить плиту, но с человеком, страдающим болезнью Альцгеймера, это происходит постоянно», — добавила она.

Еще один признак заболевания — это кратковременная потеря памяти. При таком состоянии человек может повторить одну фразу несколько раз подряд. Привычка рассказывать при любом случае любимую историю не является симптомом заболевания, подчеркнула Бурьянова.

По ее словам, при лобно-височной деменции в первую очередь страдает речь. Люди начинают заикаться, запинаться, не могут закончить простую фразу. При разговоре возникает ощущение, что человек не понимает сказанного.

Если заболевание затрагивает префронтальную кору, начинаются изменения, связанные с личностью человека. «Могут появиться приступы паники или развиться ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). В некоторых случаях люди становятся очень навязчивыми или распущенными. Например, бабушка говорит непристойные замечания мужчинам или раздевается на улице», — привела пример Бурьянова. Нередко у пациентов случаются приступы агрессии, потому что они боятся окружения и чувствуют себя уязвимыми.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская рассказала, как предотвратить или замедлить развитие деменции. По ее словам, режим питания, сна и контроль артериального давления способны противостоять заболеванию.