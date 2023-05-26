Модель OnlyFans поделилась откровенными фото и порадовала фанатов

Британская модель Деми Роуз поделилась откровенными фото в бюстгальтере от бикини

Британская манекенщица Деми Роуз поделилась откровенными фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 28-летняя модель OnlyFans позирует лежа у бассейна. Для съемки девушка выбрала голубой бюстгальтер от бикини, украшенный белым цветочным принтом. При этом видно, что звезда отказалась от плавок, прикрыв интимные части тела парео.

Поклонники восхитились фотосессией Роуз, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 268 тысяч лайков. «Одна из самых красивых девушек на свете», «Какая красивая», «Королева красоты», «Богиня», «Какая прелесть! Невероятная девушка», — высказывались они.

Известно, что Роуз прославилась в сети благодаря продаже откровенных фотографий и видео на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

В апреле Роуз посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и показала фото поклонникам. Знаменитость поделилась серией кадров, на которых она позирует без нижнего белья в черном платье из прозрачной ткани. Манекенщица также надела укороченную кожаную куртку с бахромой и аппликациями в виде цветов, а в руках она держала сумку в тон образа.